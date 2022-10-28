Соколова: уверена, что 95 процентов зарубежного тренерского состава смотрели наши прокаты

Тренер по танцам на льду Елена Соколова выразила уверенность, что за рубежом следят за российским фигурным катанием. По её словам, сама она тоже следит за иностранцами.

«Мало того что продолжаю следить, также общаюсь много с кем из тренерского состава. Хорошее отношение никто не отменял. Если мы общались много лет на протяжении тренерской карьеры и ранее, то так и остались в контакте. Спорт вне политики.

И они за нами следят. Я уверена, что 95 процентов зарубежного тренерского состава смотрели наши прокаты. И не только взрослые, но и юниорские, потому что их транслировали в Сети. Они пристально следят и за постановками, и за внутренними стартами, как было в прошлом, позапрошлом году. Нет такого, что кто-то выпадает, все в курсе, у кого как дела и кто на каком уровне находится», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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