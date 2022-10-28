Опубликовано расписание третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание третьего этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Казани с 4 по 6 ноября.
5 ноября
13:30 мск — танцы на льду, ритм-танец
15:00 — женщины, короткая программа
16:45 — пары, короткая программа
17:35 — мужчины, короткая программа
6 ноября
13:00 — танцы на льду, произвольный танец
14:30 — женщины, произвольная программа
16:30 — пары, произвольная программа
17:25 — мужчины, произвольная программа
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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