Опубликовано расписание третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание третьего этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Казани с 4 по 6 ноября.

5 ноября

13:30 мск — танцы на льду, ритм-танец

15:00 — женщины, короткая программа

16:45 — пары, короткая программа

17:35 — мужчины, короткая программа

6 ноября

13:00 — танцы на льду, произвольный танец

14:30 — женщины, произвольная программа

16:30 — пары, произвольная программа

17:25 — мужчины, произвольная программа

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.