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Бархатный сезон. Юниоры: День 3
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14-летняя ученица Плющенко Вероника Жилина выиграла второй этап юниорского ГП России

14-летняя ученица Плющенко Вероника Жилина выиграла второй этап юниорского ГП России
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14-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Сочи.

В произвольной программе Жилина заработала 156,51 балла; общая сумма по итогам двух прокатов составила 233,18 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова. Третьей стала Агата Петрова.

Гран-при России. Юниоры. Второй этап. Девушки (топ-6)

1. Вероника Жилина – 233,18.
2. Алиса Двоеглазова – 216,12.
3. Агата Петрова – 197,20.
4. Таисия Щербинина – 188,53.
5. Дина Хуснутдинова – 187,17.
6. Кира Трофимова – 183,92.

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 2, Сочи
Девушки. Произвольная программа
28 октября 2022, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Вероника Жилина
Москва
233.18
2
Алиса Двоеглазова
Москва
216.12
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
197.20

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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