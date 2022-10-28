14-летняя ученица Плющенко Вероника Жилина выиграла второй этап юниорского ГП России

14-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержала победу на втором этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Сочи.
В произвольной программе Жилина заработала 156,51 балла; общая сумма по итогам двух прокатов составила 233,18 балла.
Второе место заняла Алиса Двоеглазова. Третьей стала Агата Петрова.
Гран-при России. Юниоры. Второй этап. Девушки (топ-6)
1. Вероника Жилина – 233,18.
2. Алиса Двоеглазова – 216,12.
3. Агата Петрова – 197,20.
4. Таисия Щербинина – 188,53.
5. Дина Хуснутдинова – 187,17.
6. Кира Трофимова – 183,92.
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