Алина Загитова объяснила, как оказалась в больнице под капельницей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова объяснила, как после двух подряд дней съёмок телепроекта «Ледниковый период» оказалась на больничной койке под капельницей.

Соответствующее видео фигуристка накануне опубликовала в своём телеграм-канале. Самым популярным комментарием под постом был вопрос «Что случилось?» и пожелания скорейшего выздоровления.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!



Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

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