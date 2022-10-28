Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бархатный сезон. Юниоры: День 3
Начало прямой трансляции
12:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова объяснила, как оказалась в больнице под капельницей

Алина Загитова объяснила, как оказалась в больнице под капельницей
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова объяснила, как после двух подряд дней съёмок телепроекта «Ледниковый период» оказалась на больничной койке под капельницей.

Соответствующее видео фигуристка накануне опубликовала в своём телеграм-канале. Самым популярным комментарием под постом был вопрос «Что случилось?» и пожелания скорейшего выздоровления.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!

Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Новость по теме
Алина Загитова напугала болельщиков видео под капельницей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022