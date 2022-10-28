Алина Загитова объяснила, как оказалась в больнице под капельницей

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова объяснила, как после двух подряд дней съёмок телепроекта «Ледниковый период» оказалась на больничной койке под капельницей.
Соответствующее видео фигуристка накануне опубликовала в своём телеграм-канале. Самым популярным комментарием под постом был вопрос «Что случилось?» и пожелания скорейшего выздоровления.
«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!
Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», — написала Загитова в своём телеграм-канале.
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