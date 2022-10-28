12-летний фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Сочи

На втором этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования юношей. Лучший результат показал ученик Сергея Давыдова москвич Лев Лазарев, которому 1 ноября исполнится 13 лет. В произвольной программе он исполнил четверные лутц и тулуп, тройной аксель, попытка сделать каскад с четверным лутцем завершилась падением.



Занявший второе место подопечный Артура Гачинского Николай Логинов показал безошибочный прокат с двумя тройными акселями (сольно и в каскаде).

Третьим стал Эдуард Карартынян, занимающийся в группе Светланы Соколовской. Он прыгнул четверной тулуп, но судьи понизили его оценку за неверное ребро на двух тройных флипах.



Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» смог подняться на четвёртое место, несмотря на то что упал с сольного тройного акселя и совершил ошибку на том же элементе в каскаде.



Фигурное катание. Второй этап юниорской серии Гран-при России. Сочи

Юноши



1. Лев Лазарев (Москва, ЦСКА) – 257,50.

2. Николай Логинов (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 236,19.

3. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 231,60.

4. Кирилл Сарновский (Москва, «Ангелы Плющенко») – 214,34.

5. Кирилл Андрусик (Москва, «Легенда») – 211,59.

6. Арсений Димитриев (Санкт-Петербург, СШОР) – 204,66.



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