Плющенко — о победе Жилиной: уверенность поймает, конкурентам будет очень сложно

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал прокат своей подопечной Вероники Жилиной, выигравшей этап юниорской серии Гран-при России в Сочи.

В произвольной программе Жилина исполнила тройной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде и упала с сольного четверного тулупа.

«Я очень рад за Веронику, доволен, что она выиграла. Доволен её акселем в три с половиной оборота. У нас он долгое время не получался, поэтому мы не могли включить его в короткую и произвольную программы. Но на этом этапе Гран-при Вероника сделала тройной аксель в короткой программе в каскаде, ну и в произвольной тоже.

Конечно, есть нюансы, над которыми надо работать. Вероника поторопилась на четверном тулупе — выезжала и немножечко отжалась, а надо было сидеть внизу. В целом нужно ещё поработать над выносливостью. Главное, что у Вероники появилась уверенность. Это качество «номер один», которое должно быть у спортсменов в нашем виде спорта. Мы не можем сесть на лавку, чтобы за нас отыграл другой игрок. Здесь ты сам за себя. Чем и сложен индивидуальный вид спорта.

Вероника победила с большим запасом. У неё арсенал очень приличный: уже есть и флип, и лутц, и риттбергер — все четверные. Сейчас нужно идти постепенно, а главное — без травм. В таком возрасте с нынешними нагрузками в мире фигурного катания необходимо обойтись без повреждений. Это очень сложно.

Сейчас чуть-чуть уверенность поймает. Потом конкурентам будет очень сложно. Полагаю, что в следующем сезоне мы с Жилиной пойдём во взрослое катание. Уже пора бы. Возрастной ценз? Мы будем кататься в России, такая возможность здесь есть. Мы видим Софью Акатьеву на взрослых стартах. Поэтому такая задача у нас есть на следующий сезон», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

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