«Не исключаю, что Малинина превзойдут». Плющенко — о юных фигуристках своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко после победы Вероники Жилиной на этапе юниорской серии Гран-при России в Сочи рассказал о других юных воспитанницах своей академии.



«У нас ещё много классных деток. Немножечко времени пройдёт, и вы увидите. Есть действительно хорошие молодые девочки. Пока они ещё маленькие, 10 лет. Но предполагаю, со следующего сезона они уже будут на этих стартах. У них уже аксель в 3,5 оборота. А у ещё одной в этом возрасте уже четверной тулуп.

Такие сейчас дети. Вундеркинды, уникальные. Могу назвать одну из них — Сарновская, сестра Софы. Уже прыгает тройной аксель.

Скоро Малинина превзойдут? Я этого не исключаю. Перепрыгнуть сложно, может быть. Тем не менее добиться того же уровня по многооборотным прыжкам возможно. Например, Парсегова в 10 лет у меня делает четверной тулуп. Милана Горицкова ещё есть — четверной лутц, четверной риттбергер, тройной аксель. То есть их ещё нет на этих соревнованиях, но они рядом совсем. И тут важно грамотно подойти, чтобы всё без травм пройти. А то можно в эту колесницу запрыгнуть и постоянно долбить…» — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

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