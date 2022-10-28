Фигуристы Артемьева и Брюханов выступят на юниорских и взрослых этапах Гран-при России

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали пресс-службе ФФККР о первом совместном старте в карьере и первой победе в сезоне-2022/2023.

Артемьева и Брюханов выиграли второй этап юниорской серии Гран-при России в парном катании.

Юлия: Мне кажется, нам помогает то, что мы оба знаем, чего хотим, и нацелены на это. Лёша очень надёжный партнёр, ответственный и технически хорошо подготовленный. Мы быстро начали делать сложные парные элементы. По взаимоотношениям, конечно, предстоит поработать, приноровиться друг к другу, но уже хорошо.

Алексей: Я как-то сразу влился в новую команду. В принципе, всё как везде: тренировки на льду, зал, тренировки… Юля не расстраивает меня. (Смеётся). Трудится. Всё замечательно.

Юлия: Главное, что мы оба, скажем так, подчёркиваем друг друга, что очень важно в парах.

Алексей: Будем ли менять что-то в программах в ходе сезона? Конечно, работа продолжается. Постараемся заменить некоторые элементы на более сложные. На следующем Гран-при в Казани будем стартовать по мастерам.

Юлия: У нас будет четыре этапа — два юниорских и два взрослых Гран-при. Парникам дали такую возможность. Это очень хорошо. Это практикуется во всех группах. Если возраст позволяет, то надо соревноваться как можно больше.