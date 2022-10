Стала известна музыка новой произвольной программы Александры Трусовой

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова на втором этапе серии Гран-при России в Сочи будет выступать с новой произвольной программой, поставленной под композиции J2 — I Believe I Can Fly (Epic Trailer Version) и Enryoki — When You Are High, сообщает Sport24.

1 октября стало известно, что Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы.

На контрольных прокатах сборной России Трусова представляла ещё группу Тутберидзе и показала только короткую программу, поставленную в «Хрустальном».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.