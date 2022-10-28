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«Ангелы Плющенко» поздравили Жилину с победой на этапе юниорского Гран-при России

«Ангелы Плющенко» поздравили Жилину с победой на этапе юниорского Гран-при России
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Академия «Ангелы Плющенко» поздравила Веронику Жилину с победой на втором этапе юниорского Гран-при России в Сочи.

«С победой на 2-м этапе ЮГП России поздравляем Веронику Жилину. В Олимпийском Сочи. На льду Олимпийского катка «Айсберг» И с самым сложным контентом. В короткой — каскад тройной аксель-тройной тулуп. В произвольной три ультра-си чистых! Браво, Ника! На фото — Ника с главным тренером Евгением Плющенко. Поздравляем тренерский штаб Академии, группы Е. Плющенко/А. Абта/А. Значкова/ и за помощь в подготовке маму фигуристки Людмилу Алфёрову», — написано в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

Фото можно посмотреть в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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