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Фёдор Климов: был приятно удивлён, когда Тамара Москвина спрашивала моё видение

Фёдор Климов: был приятно удивлён, когда Тамара Москвина спрашивала моё видение
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Олимпийский чемпион в команде, серебряный призёр Игр-2014 в парном катании, а ныне тренер Фёдор Климов высказался о профессионализме легендарного наставника спортивных пар Тамары Москвиной.

«В её профессионализме не приходится сомневаться. Был приятно удивлён, когда она подошла ко мне, спрашивала моё видение. Понимаю, что она собирает мнения, также пытается узнавать какие-то фишки тренеров нового поколения, миксует их со своим опытом. Это помогает ей готовить пары высокого уровня. Очень уважаю Тамару Николаевну и согласен с её позицией по этому сезону, что он отчасти экспериментальный, поэтому можно позволить себе пробовать какие-то новые вещи — программы, элементы, с пользой проведя это время условной изоляции», — приводит слова Климова «Матч ТВ».

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