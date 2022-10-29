Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец на Skate Canada

Канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье выиграл ритм-танец на втором этапе серии Гран-при ISU в Канаде. За свой прокат хозяева получили от судей 87,23 балла. Второй результат показала британская пара Лила Фир/Льюис Гибсон с оценкой 83,30. Остальные участники уступили им более семи баллов.
Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,23.
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,30.
3. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 76,13.
4. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 75,94.
5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 74,59.
6. Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) – 70,85.
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