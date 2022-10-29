Опубликован порядок выхода на лёд фигуристов в первый день второго этапа Гран-при России

Определился порядок выхода участников на лёд в первый день второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию, который стартует в Сочи.

Начало – в 13:30 мск. Танцы на льду, ритм-танец

1. Александра Буторина/Никита Сборик.

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

3. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев.

4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Начало – в 14:30 мск. Женщины, короткая программа

1. Рената Губашева.

2. София Захарова.

3. Арина Видинеева.

4. Дарья Третьякова.

5. Виктория Федянина.

6. Вероника Яметова.

7. Анастасия Морозова.

8. Софья Чаплыгина.

9. Александра Трусова.

10. Аделия Петросян.

11. Вероника Малышева.

12. Софья Самоделкина.

Начало – в 16:15 мск. Пары, короткая программа

1. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв.

2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

3. Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

5. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

6. Карина Акопова/Никита Рахманин.

Начало – в 17:30 мск. Мужчины, короткая программа

1. Даниил Постарнаков.

2. Андрей Анисимов.

3. Максим Варакин.

4. Кирилл Кельманов.

5. Пётр Гуменник.

6. Артём Ковалёв.

7. Егор Корнаухов.

8. Марк Кондратюк.

9. Алексей Ерохов.

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