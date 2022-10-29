Яметова поделилась мыслями о прокате на Гран-при России

Российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при России.
«Прокатом я довольна, но я не сделала то, что было запланировано. У меня стоял каскад тройной лутц — тройной тулуп, но, увы, он у меня не получился, я сделала каскад тройной лутц — двойной тулуп. Но я не расстраиваюсь, буду знать, над чем работать дальше.
Волновалась? Не совсем. Я заезжала на лутц — тулуп уверенно, но у меня чуть-чуть дрогнул конёк и не получилось.
Насколько болезненно переживаю из-за ошибок? Ошибки нужно совершать, на них учатся. С помощью ошибки можно понять, над чем дальше работать. Я поняла, что каскад у меня чуть-чуть хромает, буду над ним работать дальше», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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