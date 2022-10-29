Стало известно, под какую музыку поставлена новая короткая программа Александры Трусовой

Стало известно, под какую музыку поставлена новая короткая программа серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой. Ею стала композиция французской певицы Indila — Ainsi bas la vida.

Трусова впервые представит новую короткую программу на втором этапе серии Гран-при России, который стартует сегодня, 29 октября, в Сочи. В технической заявке короткой программы фигуристки значатся двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Напомним, ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы.

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