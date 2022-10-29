Чиризано и Хавронина высказались о своём прокате на этапе Гран-при России

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в паре, поделились эмоциями от проката на этапе Гран-при России.

«Как нам сочинский лёд? Очень понравилось, хороший лёд, арена», — передаёт слова Чиризано корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



Хавронина. Приятно очень выступать, мне очень понравилось. Оценки понравились для первого раза, в целом мы постарались выложиться на максимум, будем совершенствоваться. Надеемся, будем получать ещё больше, работа не стоит.



Что для нас значит, что звёздные пары сейчас не выступают? Я бы не сказала, что мы ориентируемся на то, что сейчас нет двух наших топовых пар. Будем стараться показывать себя как хорошую мастерскую пару и стремиться быть лучшими.



Чиризано. Как себя мотивировать? Так же, как и раньше. Стремиться работать на результат и стараться его показывать.