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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
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17:30 Мск
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Чиризано и Хавронина высказались о своём прокате на этапе Гран-при России

Чиризано и Хавронина высказались о своём прокате на этапе Гран-при России
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Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в паре, поделились эмоциями от проката на этапе Гран-при России.

«Как нам сочинский лёд? Очень понравилось, хороший лёд, арена», — передаёт слова Чиризано корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Хавронина. Приятно очень выступать, мне очень понравилось. Оценки понравились для первого раза, в целом мы постарались выложиться на максимум, будем совершенствоваться. Надеемся, будем получать ещё больше, работа не стоит.

Что для нас значит, что звёздные пары сейчас не выступают? Я бы не сказала, что мы ориентируемся на то, что сейчас нет двух наших топовых пар. Будем стараться показывать себя как хорошую мастерскую пару и стремиться быть лучшими.

Чиризано. Как себя мотивировать? Так же, как и раньше. Стремиться работать на результат и стараться его показывать.

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