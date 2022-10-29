Александра Трусова прокомментировала решение покинуть группу Этери Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова прокомментировала переход в ЦСКА к Светлане Соколовской из тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Инициатива была моя, никто не был против, поэтому всё так быстро произошло. Ничего комментировать не буду. У меня всё хорошо и с предыдущими тренерами, отношения хорошие, я ни с кем не ругалась. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.