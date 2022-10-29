Александра Трусова прокомментировала решение покинуть группу Этери Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова прокомментировала переход в ЦСКА к Светлане Соколовской из тренерского штаба Этери Тутберидзе.
«Инициатива была моя, никто не был против, поэтому всё так быстро произошло. Ничего комментировать не буду. У меня всё хорошо и с предыдущими тренерами, отношения хорошие, я ни с кем не ругалась. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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