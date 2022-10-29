Трусова — о новой короткой программе: сомневаюсь, что за три недели можно что-то сложить

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при России, который стартовал в Сочи. За выступление Трусова получила 70,20 балла.

«Мне очень нравится эта программа. Музыку эту я попросила, предложила, всем понравилось. Текст смотрела, но выбирала не по смыслу, а то, что мне нравится. Давно хотела французскую песню. Сорванный каскад? Форма нормальная, не получилось просто. Я сомневаюсь, что за три недели можно сложить что-то. Настроение стало лучше. Мне лучше», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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