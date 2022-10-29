Софья Самоделкина отказалась общаться с журналистами после неудачной КП на Гран-при в Сочи
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15-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина отказалась разговаривать с журналистами после неудачного проката короткой программы на втором этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Сочи, сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Самоделкина упала с тройного акселя и с каскада лутц — риттбергер и получила от судей 63,66 балла, что позволило ей подняться лишь на пятое место. Отметим, что контент Софьи на КП имел максимальную сложность.
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