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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Александра Трусова высказалась о своём платье на Гран-при России

Александра Трусова высказалась о своём платье на Гран-при России
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при России, который стартовал в Сочи. За выступление российская спортсменка получила 70,20 балла.

«Мне нравится этот цвет платья. Это мой выбор, всем понравилось. Платье создавала Ольга Рябенко, как всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по этой ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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