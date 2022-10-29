Александра Трусова высказалась о своём платье на Гран-при России
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при России, который стартовал в Сочи. За выступление российская спортсменка получила 70,20 балла.
«Мне нравится этот цвет платья. Это мой выбор, всем понравилось. Платье создавала Ольга Рябенко, как всегда. Светлана Владимировна советовала по деталям», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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