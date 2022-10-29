Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский уверенно выиграли короткую программу на Гран-при России в Сочи

Бойкова и Козловский уверенно выиграли короткую программу на Гран-при России в Сочи
Комментарии

На втором этапе серии Гран-при России в Сочи выступления в короткой программе завершили спортивные пары. Лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 83,17 балла.

Следующие три дуэта уступили лидерам более шести баллов и расположились менее чем в одном балле друг от друга. На второй позиции – москвичи Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Третье место занимают местные фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин.

Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Сочи
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,17.
2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) – 76,76.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край-Челябинская обл.) – 76,42.
4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,00.
5. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Москва) – 65,70.
6. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 64,20.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Трусова разгромно проигрывает ученице Тутберидзе. Уход к Соколовской был ошибкой? LIVE Трусова разгромно проигрывает ученице Тутберидзе. Уход к Соколовской был ошибкой? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022