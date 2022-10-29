Бойкова и Козловский уверенно выиграли короткую программу на Гран-при России в Сочи

На втором этапе серии Гран-при России в Сочи выступления в короткой программе завершили спортивные пары. Лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 83,17 балла.

Следующие три дуэта уступили лидерам более шести баллов и расположились менее чем в одном балле друг от друга. На второй позиции – москвичи Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Третье место занимают местные фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин.

Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Сочи

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,17.

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) – 76,76.

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край-Челябинская обл.) – 76,42.

4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,00.

5. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Москва) – 65,70.

6. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 64,20.

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