Бойкова и Козловский уверенно выиграли короткую программу на Гран-при России в Сочи

На втором этапе серии Гран-при России в Сочи выступления в короткой программе завершили спортивные пары. Лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 83,17 балла.
Следующие три дуэта уступили лидерам более шести баллов и расположились менее чем в одном балле друг от друга. На второй позиции – москвичи Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Третье место занимают местные фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин.
Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Сочи
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,17.
2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) – 76,76.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край-Челябинская обл.) – 76,42.
4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,00.
5. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Москва) – 65,70.
6. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 64,20.
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