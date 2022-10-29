Ягудин: Трусова выступила со своеобразным, немножко дерзким стилем

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о новой короткой программе Александры Трусовой, которую фигуристка показала на втором этапе Гран-при России в Сочи.

В начале сезона Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской. Её новые программы поставлены хореографом Никитой Михайловым. Александра чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип, но сделала степ-аут на каскаде тройной лутц – двойной тулуп. С оценкой 70,20 балла Трусова пока вторая.

«Интересная постановка Никиты Михайлова, но, когда происходят глобальные изменения в жизни спортсмена, кто-то может быстро адаптироваться, кто-то нет. У Саши действительно была помарка в короткой программе. Это спорт, и мы не роботы, все совершаем ошибки. Мы все прекрасно знаем: чтобы чувствовать себя комфортно в программах и не совершать ошибки, нужно их накатывать. Большого количества времени у Саши не было. Не могу сказать, что сегодня мне что-то не понравилось. Она выступила со своеобразным, немножко дерзким стилем. Мне он импонирует. В целом она прекрасно выглядит, завтра надеемся увидеть уже четверные прыжки. У нас двоеборье, завтра произвольная, надо бороться до конца», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

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