Российский фигурист Пётр Гуменник отказался общаться с журналистами после неудачного проката короткой программы на втором этапе Гран-при России в Сочи. Из заявленных прыжковых элементов ученику Вероники Дайнеко удался только тройной аксель. Оба четверных прыжка Гуменник сорвал, оставшись при этом без каскада. В итоге открывавший вторую разминку Пётр получил только 74,04 балла и уступил даже лидировавшему на тот момент Андрею Анисимову (74,08). Прокаты основных конкурентов и фаворитов ещё впереди.

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