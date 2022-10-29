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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
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17:30 Мск
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Гуменник отказался общаться с журналистами после неудачного проката

Гуменник отказался общаться с журналистами после неудачного проката
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Российский фигурист Пётр Гуменник отказался общаться с журналистами после неудачного проката короткой программы на втором этапе Гран-при России в Сочи. Из заявленных прыжковых элементов ученику Вероники Дайнеко удался только тройной аксель. Оба четверных прыжка Гуменник сорвал, оставшись при этом без каскада. В итоге открывавший вторую разминку Пётр получил только 74,04 балла и уступил даже лидировавшему на тот момент Андрею Анисимову (74,08). Прокаты основных конкурентов и фаворитов ещё впереди.

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