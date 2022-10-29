Фигурист Марк Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи

На втором этапе серии Гран-при России в Сочи выступления в короткой программе завершили мужчины. Безоговорочную победу с чистым прокатом одержал действующий чемпион Европы и России Марк Кондратюк, впервые исполнивший четверной лутц. За свой прокат ученик Светланы Соколовской получил от судей 104,51 балла. Эта первая в российском сезоне оценка выше 100 баллов за короткую программу у мужчин.
Вторым с небольшой ошибкой на тройном акселе стал Алексей Ерохов. Третье место занял неудачно исполнивший оба четверных прыжка Артём Ковалёв.
Фигурное катание. Гран-при России. 2-й этап. Сочи
Мужчины. Короткая программа
1. Марк Кондратюк (Москва) – 104,51.
2. Алексей Ерохов (Москва) – 93,21.
3. Артём Ковалёв (Москва) – 80,74.
4. Андрей Анисимов (Москва) – 74,08.
5. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 74,04.
6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 59,22.
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