Аделия Петросян рассказала, как в её короткой программе в Сочи появился тройной аксель

Фигуристка Аделия Петросян, выигравшая короткую программу в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при России в Сочи, рассказала, откуда в её прокате взялся незаявленный тройной аксель.

«Неидеальный каскад, но рада, что смогла сделать тройной аксель. Как шла подготовка? Мыслей не было, я просто знала, что хочу на соревнованиях попробовать тройной аксель. Хотела попробовать его на старте. На тренировках получался не так давно. Когда решили вставлять? Сегодня. Я катала недели полторы с тройным акселем, сегодня всё-таки настояла, чтобы его сделать. Всё равно всё обговаривается с тренерами, но я просто шла его и делала. Когда заполняла сам контент, написала двойной аксель, потому что тройной был ещё не очень. Люблю ли сюрпризы? В принципе да, но в плане хороших действий, а не чтоб на жопу плюх (смеётся).

Я долго держала голову холодной, пыталась отвлечься на всякие весёлые моменты. Только когда вышла с шестиминутки, начала собирать голову на тройной аксель. Не думала, что надо сделать, пора. Мне очень нравится эта программа, я благодарна, что Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем решили отдать эту музыку мне», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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