Аделия Петросян: не считаю себя первым номером в группе Тутберидзе

15-летняя фигуристка Аделия Петросян, выигравшая короткую программу в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при России в Сочи, рассказала о конкуренции с более взрослыми спортсменками в группе Этери Тутберидзе.

«Конечно, все очень любят наших взрослых спортсменок, я сама их очень уважаю. Всё понимаю, что происходит (улыбается). Конечно, зал будет поддерживать взрослых спортсменок так же, даже лучше, чем молодых. Готова ли быть первым номером группы? Я не считаю себя первым номером, у нас всё-таки есть и Камила Валиева, которая восстанавливается, и Соня Акатьева — очень сильная конкурентка.

В связи с повышением возрастного ценза повезло ли мне с датой рождения? Странный вопрос (смеётся). За что благодарить? Родила бы меня мама позже, ничего страшного бы не случилось. Нет большой разницы, когда я родилась», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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