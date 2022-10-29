«Она ещё не в программе». Тарасова — о прокате Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о новой короткой программе Александры Трусовой, которую спортсменка показала на втором этапе Гран-при России в Сочи.

В начале сезона Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской. Её новые программы поставлены хореографом Никитой Михайловым. Александра чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип, но сделала степ-аут на каскаде тройной лутц – двойной тулуп. С оценкой 70,20 балла Трусова – вторая перед произвольной программой.



«Хорошая программа, вполне. А сама — пока не знаю, не вижу пока её. Это начало сезона, она ещё не в программе. Она же сменила тренера, и это тоже сказывается на соревнованиях. Судить рано, да я и не судья», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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