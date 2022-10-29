«Сашу нужно поддержать». Авербух — о короткой программе Трусовой на Гран-при России в Сочи

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о новой короткой программе Александры Трусовой, которую фигуристка показала на втором этапе Гран-при России в Сочи.

В начале сезона Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской. Её новые программы поставлены хореографом Никитой Михайловым. Александра чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип, но сделала степ-аут на каскаде тройной лутц – двойной тулуп. С оценкой 70,20 балла Трусова – вторая перед произвольной программой.

«Сегодня утром я говорил, кто является теневым фаворитом — это Аделия Петросян, потому что чудес не бывает, так быстро набрать форму, которую мы привыкли видеть от Саши Трусовой, достаточно сложно. Точно в этом нет никакой вины Светланы Соколовской, это просто сложный вход в сезон, мы все очень любим Сашу и желаем, чтобы как можно быстрее она вернула свои кондиции. Поэтому я считаю, что Сашу нужно поддержать, ждем произвольной программы.

Переход к другому тренеру, поиск новой мотивации, взросление — достаточно сложная история. Никому не рекомендовал бы критиковать, а просил бы говорить слова поддержки», — приводит слова Авербуха ТАСС.

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