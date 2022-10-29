Фигуристу Егору Мурашову не разрешили выступать за Швейцарию в сезоне-2022/2023

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева сообщила, что её подопечный Егор Мурашов не будет в сезоне-2022/2023 выступать за Швейцарию. В этом праве спортсмену отказал Международный союз конькобежцев (ISU).

Мурашов объявил о намерении выступать за Швейцарию перед сезоном-2021/2022 и даже успел стать серебряным призёром чемпионата этой страны 2022 года. Гражданства Швейцарии Мурашов не имеет.

«В этом сезоне Мурашов выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю», — приводит слова Буцаевой «РИА Новости Спорт».

22-летний Мурашов является пятикратным участником чемпионатов России, на которых не поднимался выше восьмого места. На его счету одна бронза юниорского этапа серии Гран-при и несколько медалей незначительных международных турниров.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.