Фигуристу Егору Мурашову не разрешили выступать за Швейцарию в сезоне-2022/2023

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева сообщила, что её подопечный Егор Мурашов не будет в сезоне-2022/2023 выступать за Швейцарию. В этом праве спортсмену отказал Международный союз конькобежцев (ISU).
Мурашов объявил о намерении выступать за Швейцарию перед сезоном-2021/2022 и даже успел стать серебряным призёром чемпионата этой страны 2022 года. Гражданства Швейцарии Мурашов не имеет.
«В этом сезоне Мурашов выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю», — приводит слова Буцаевой «РИА Новости Спорт».
22-летний Мурашов является пятикратным участником чемпионатов России, на которых не поднимался выше восьмого места. На его счету одна бронза юниорского этапа серии Гран-при и несколько медалей незначительных международных турниров.
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