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Японская фигуристка Ринка Ватанабэ выиграла Skate Canada

Японская фигуристка Ринка Ватанабэ выиграла Skate Canada
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Японская фигуристка Ринка Ватанабэ стала победительницей второго этапа серии Гран-при ISU в Канаде. Ватанабэ занимала только шестое место после короткой программы, но в произвольной стала одной из двух исполнительниц тройного акселя, что и помогло ей выиграть.

Второе место заняла американка Старр Эндрюс. Бронзовым призёром стала ещё одна исполнительница тройного акселя кореянка Ён Ю.

Лидировавшие после короткой программы канадки Мэдлин Шизас и Габриэль Дэйлман провалили произвольный прокат и остались далеко за чертой призёров.

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада
Женщины

1. Ринка Ватанабэ (Япония) – 197,59.
2. Старр Эндрюс (США) – 191,26.
3. Ён Ю (Южная Корея) – 190,15.
4. Ава Зиглер (США) – 186,76.
5. Рика Кихира (Япония) – 184,33.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 181,34.
7. Мэдлин Шизас (Канада) – 180,59…
10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 171,61.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 2, Миссисауга, Канада
Женщины. Произвольная программа
29 октября 2022, суббота. 20:15 МСК
Окончено
1
Ринка Ватанабэ
Япония
197.59
2
Старр Эндрюс
США
191.26
3
Ён Ю
Южная Корея
190.15
Комментарии
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