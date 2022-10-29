Японская фигуристка Ринка Ватанабэ выиграла Skate Canada

Японская фигуристка Ринка Ватанабэ стала победительницей второго этапа серии Гран-при ISU в Канаде. Ватанабэ занимала только шестое место после короткой программы, но в произвольной стала одной из двух исполнительниц тройного акселя, что и помогло ей выиграть.

Второе место заняла американка Старр Эндрюс. Бронзовым призёром стала ещё одна исполнительница тройного акселя кореянка Ён Ю.

Лидировавшие после короткой программы канадки Мэдлин Шизас и Габриэль Дэйлман провалили произвольный прокат и остались далеко за чертой призёров.



Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада

Женщины

1. Ринка Ватанабэ (Япония) – 197,59.

2. Старр Эндрюс (США) – 191,26.

3. Ён Ю (Южная Корея) – 190,15.

4. Ава Зиглер (США) – 186,76.

5. Рика Кихира (Япония) – 184,33.

6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 181,34.

7. Мэдлин Шизас (Канада) – 180,59…

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 171,61.