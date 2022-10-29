Алина Загитова выложила фото из студии «Вечернего Урганта»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала фотографию, сделанную в студии известной программы «Вечерний Ургант».

Загитова не раз была гостьей этой передачи. Алла Михеева, которая работала в этом проекте, сейчас участвует в шоу «Ледниковый период», ведущей которого является Загитова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Ранее после записи двух подряд выпусков «Ледникового периода» Загитова попала в больницу и лежала под капельницей. Позже Алина объяснила случившееся отравлением. Спортсменка уже успела слетать в Сочи, где проходит второй этап Гран-при России по фигурному катанию, и вернуться в Москву.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она учится на факультете журналистики, работает на ТВ в качестве ведущей и корреспондента, выступает в ледовых шоу.

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