Видеообзор короткой программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи

В Сочи фигуристки представили короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристка Александра Трусова показала второй результат.

Её прокат оценили в 70,20 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Лучшие оценки получила ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 78,92 балла после короткой программы. Замкнула тройку Вероника Яметова – 68,03. В топ-5 попали София Захарова (67,55) и Софья Самоделкина (63,66).

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