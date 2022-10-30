Видеообзор короткой программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи
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В Сочи фигуристки представили короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристка Александра Трусова показала второй результат.
Её прокат оценили в 70,20 балла.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Лучшие оценки получила ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 78,92 балла после короткой программы. Замкнула тройку Вероника Яметова – 68,03. В топ-5 попали София Захарова (67,55) и Софья Самоделкина (63,66).
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