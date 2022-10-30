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Гран-при России. Этап 2: Парное катание, произвольная программа
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16:15 Мск
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Видеообзор короткой программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи

Видеообзор короткой программы Трусовой на втором этапе Гран-при России в Сочи
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В Сочи фигуристки представили короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристка Александра Трусова показала второй результат.

Её прокат оценили в 70,20 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Лучшие оценки получила ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 78,92 балла после короткой программы. Замкнула тройку Вероника Яметова – 68,03. В топ-5 попали София Захарова (67,55) и Софья Самоделкина (63,66).

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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