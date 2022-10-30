Японец Сёма Уно выиграл Гран-при Skate Canada

В канадской Миссисауге завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди мужчин. Победу на нём одержал японский фигурист Сёма Уно. 24-летний фигурист набрал 183,17 балла за произвольную программу и выиграл этап с суммой 273,15.

Второе место занял японец Као Миюра, который лидировал после короткой программы. Его итоговый результат – 265,29 балла. Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (251,03 балла).

Мужчины. Произвольная программа. Гран-при Skate Canada (Этап 2).