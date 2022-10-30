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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Японец Сёма Уно выиграл Гран-при Skate Canada

Японец Сёма Уно выиграл Гран-при Skate Canada
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В канадской Миссисауге завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди мужчин. Победу на нём одержал японский фигурист Сёма Уно. 24-летний фигурист набрал 183,17 балла за произвольную программу и выиграл этап с суммой 273,15.

Второе место занял японец Као Миюра, который лидировал после короткой программы. Его итоговый результат – 265,29 балла. Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (251,03 балла).

Мужчины. Произвольная программа. Гран-при Skate Canada (Этап 2).

  1. Сёма Уно (Япония) – 273,15
  2. Као Миюра (Япония) – 265,29.
  3. Маттео Риццо (Италия) – 251,03.
  4. Киган Мессинг (Канада) – 250,72.
  5. Камден Пулкинен (США) – 219,06.
  6. Лукас Бричги (Швейцария) – 212,43.
  7. Стивен Гоголев (Канада) – 210,64.
  8. Александр Селевко (Эстония) – 206,11.
  9. Джимми Ма (США) – 204,39.
  10. Денис Васильев (Латвия) – 197,45.
  11. Конрад Орзель (Канада) – 195,42.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 2, Миссисауга, Канада
Мужчины. Произвольная программа
30 октября 2022, воскресенье. 02:43 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
273.15
2
Као Миюра
Япония
265.29
3
Маттео Риццо
Италия
251.03
Комментарии
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