Японец Сёма Уно выиграл Гран-при Skate Canada
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В канадской Миссисауге завершилась произвольная программа этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 среди мужчин. Победу на нём одержал японский фигурист Сёма Уно. 24-летний фигурист набрал 183,17 балла за произвольную программу и выиграл этап с суммой 273,15.
Второе место занял японец Као Миюра, который лидировал после короткой программы. Его итоговый результат – 265,29 балла. Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (251,03 балла).
Мужчины. Произвольная программа. Гран-при Skate Canada (Этап 2).
- Сёма Уно (Япония) – 273,15
- Као Миюра (Япония) – 265,29.
- Маттео Риццо (Италия) – 251,03.
- Киган Мессинг (Канада) – 250,72.
- Камден Пулкинен (США) – 219,06.
- Лукас Бричги (Швейцария) – 212,43.
- Стивен Гоголев (Канада) – 210,64.
- Александр Селевко (Эстония) – 206,11.
- Джимми Ма (США) – 204,39.
- Денис Васильев (Латвия) – 197,45.
- Конрад Орзель (Канада) – 195,42.
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