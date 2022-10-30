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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Видео: короткая программа лидера 2-го этапа Гран-при России у женщин Аделии Петросян

Видео: короткая программа лидера 2-го этапа Гран-при России у женщин Аделии Петросян
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15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян захватила лидерство на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Сочи, по итогам короткой программы.

Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила тройной аксель и тройной лутц, но допустила ошибку на каскаде тройной флип — тройной тулуп. За выступление Петросян получила 78,92 балла, что почти на девять баллов больше чем у ближайшей преследовательницы – Александры Трусовой.

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