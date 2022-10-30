Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, какие прыжки планирует исполнить Трусова в ПП на 2-м этапе Гран-при России

Стало известно, какие прыжки планирует исполнить Трусова в ПП на 2-м этапе Гран-при России
Комментарии

Стало известно, какой контент фигуристки заявили на произвольные программы в рамках второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Сочи.

Напомним, по итогам короткой программы лидером соревнований является 15-летняя Аделия Петросян, второй идёт серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова, третьей – Вероника Яметова.

Трусова в произвольной программе планирует исполнить: четверной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.

Петросян заявила четверной тулуп, четверной риттбергер, тройной лутц – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

Софья Самоделкина, идущая на пятом месте: четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — ойлер — тройной сальхов.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Трусова зайдёт на квад после травмы! Поможет ли это победить ученицу Тутберидзе? LIVE Трусова зайдёт на квад после травмы! Поможет ли это победить ученицу Тутберидзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022