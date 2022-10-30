Стало известно, какие прыжки планирует исполнить Трусова в ПП на 2-м этапе Гран-при России

Стало известно, какой контент фигуристки заявили на произвольные программы в рамках второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Сочи.

Напомним, по итогам короткой программы лидером соревнований является 15-летняя Аделия Петросян, второй идёт серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова, третьей – Вероника Яметова.

Трусова в произвольной программе планирует исполнить: четверной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.

Петросян заявила четверной тулуп, четверной риттбергер, тройной лутц – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

Софья Самоделкина, идущая на пятом месте: четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — ойлер — тройной сальхов.

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