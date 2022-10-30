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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Александра Трусова представила платье для новой произвольной программы

Александра Трусова представила платье для новой произвольной программы
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова представила обновлённое платье для новой произвольной программы. Это произошло на тренировке в рамках второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Сочи.

В технической заявке ПП фигуристки значатся четверной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.

Ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы.

Напомним, по итогам короткой программы лидером соревнований в Сочи является 15-летняя Аделия Петросян, Трусова идёт второй с отставанием в более восьми баллов.

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