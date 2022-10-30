Танцоры Худайбердиева и Базин с большим преимуществом выиграли 2-й этап Гран-при России

В Сочи завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Его победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в сумме фигуристы набрали 210,98 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, тройку призёров замкнули Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев.

Фигурное катание. Танцы на льду. Второй этап Гран-при России. Сочи. Итоги

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 210,98 балла.

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 190,87.

3. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев – 123,28.

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