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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Танцоры Худайбердиева и Базин с большим преимуществом выиграли 2-й этап Гран-при России

Танцоры Худайбердиева и Базин с большим преимуществом выиграли 2-й этап Гран-при России
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В Сочи завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Его победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, в сумме фигуристы набрали 210,98 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, тройку призёров замкнули Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев.

Фигурное катание. Танцы на льду. Второй этап Гран-при России. Сочи. Итоги

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 210,98 балла.
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 190,87.
3. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев – 123,28.

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Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 2, Сочи
Танцы на льду. Произвольный танец
30 октября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
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