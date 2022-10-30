Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это не к нам вопрос». Хавронина и Чиризано — об отсутствии конкуренции в танцах на льду

«Это не к нам вопрос». Хавронина и Чиризано — об отсутствии конкуренции в танцах на льду
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано прокомментировали завоевание серебряных медалей на втором этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.

Хавронина: Это было неплохо, лучше, чем на контрольных прокатах по ощущениям. Будем стараться исправлять ошибки, которые здесь допустили, и выступать ещё лучше. Почему выбрали Вивальди? Это классика.
Чиризано: Она вечна.
Хавронина: Мы изначально выбрали нашу первую часть, потом стали думать над второй, что уже добавить, и Вивальди «Зима» прямо идеально подходила. Нам нравится эта музыка.
Чиризано: Почему так мало представителей в танцах на льду? Наша главная цель — это выступать, работать и показывать. Насчёт того, что некоторые пары не выступают, это не к нам вопрос.
Хавронина: Есть ли нехватка конкуренции? Есть с кем соревноваться. Не могу сказать, что нет конкуренции.
Чиризано: Главное — улучшать себя с каждым стартом и соревноваться с самими собой в первую очередь.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Трусова зайдёт на квад после травмы! Поможет ли это победить ученицу Тутберидзе? LIVE Трусова зайдёт на квад после травмы! Поможет ли это победить ученицу Тутберидзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022