Худайбердиева: за время Гран-при не увидела ни одной рекламы этапа. Это вопрос к Сочи

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ответили, каким образом могли бы сделать танцы на льду более медийными.
Базин: «Ледниковый период» и так проходит, по сути.
Худайбердиева: Все зрители, которые сегодня пришли — видно, что это фанаты и поклонники фигурного катания. Но, честно говоря, я не увидела за всё время ни одного баннера или какой-то рекламы — что проходит этап Гран-при. Это вопрос, скорее, к руководству города, а не к организаторам этого турнира, мне кажется. Думаю, что сейчас в Сочи много туристов, здесь всегда сезон, наверное, пришло бы больше людей, которые в будущем полюбили бы фигурное катание. Но повторюсь, те люди, которые пришли — от них колоссальная поддержка чувствовалась.
Базин: Мы должны сами рекламировать наши турниры, чтобы зрители приходили. А самое главное — классно кататься, чтобы у людей был интерес на это смотреть.
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