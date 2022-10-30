«Я как-то выпала». Самоделкина объяснила неудачный прокат КП на 2-м этапе Гран-при России

Российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила неудачное выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при России, который проходит в Сочи.

«На самом деле, этот прокат был ожидаем, я должна была делать сальхов, как и аксель, и лутц-риттбергер в короткой. Для меня вчера было полной неожиданностью то, что случилось. Я как-то даже выпала, не поняла, что случилось. Сегодня рада, что сальхов получился, тренировали его много, вкатывали связку сальхов-аксель, но утром сегодня решили отказаться от акселя. Решили, что чистенько, но проедем с одним.

Пока не поняла. Вроде бы я была точно так же настроена, всё было точно так же. Возможно, я думала, что последним номером не очень привычно катать, четвёртой-пятой лучше. Стараюсь об этом не думать», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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