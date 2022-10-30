Софья Самоделкина призналась, что расплакалась из-за непопадания в состав сборной России

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как отреагировала на непопадание в состав сборной России.

«Я не знала всех тонкостей. Мне говорили, что на чемпионате России надо войти в топ-6, и я, когда стала пятой, подумала: «Всё, классно, я в сборной!» И когда выставили списки, я так расплакалась — не ожидала, что так будет. Ну и потом мы проанализировали также с тренером, и я поняла, что где-то я не поднабрала на каких-то соревнованиях, где-то мне не хватило очков, может быть. Ну, нет в сборной, буду стараться попасть. Ещё одна цель», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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