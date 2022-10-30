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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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«Подождите, какая Саша?» Софья Самоделкина рассказала о приходе в ЦСКА Трусовой

«Подождите, какая Саша?» Софья Самоделкина рассказала о приходе в ЦСКА Трусовой
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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как отреагировала на приход в ЦСКА серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

«Мы очень хорошо дружим с ней, в хороших отношениях. Самая интересная история была: захожу на каток, как обычно, а у нас там от раздевалки надо взять ключик. Я прихожу, говорю, можно ли взять ключик, а мне: «Саша взяла». Я думаю: какая Саша, подождите? Поднимаюсь — и Саша в спортивной форме. Подумала, проанализировала — наверное, к нам пришла. Я рада, что такой человек к нам пришёл. На льду с ней очень классно кататься», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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