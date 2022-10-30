Софья Самоделкина: очень хочу что-то сделать первой

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, почему решила заявить на короткую программу в Сочи самый сложный в истории женского одиночного катания контент.
«Да, я очень хочу. Очень хочу что-то сделать первой, и чтобы это запомнилось. Так как в произвольной шесть четверных у меня точно не получится сделать — это очень маловероятно, я подумала, что можно пойти что-то сделать с короткой. Посчитала, что тройной аксель, флип и лутц – риттбергер не делал ещё никто.
На тренировках много раз получалось без акселя (с двойным) и получалось с акселем. Не могу сказать, что много, но тоже получалось. С риттбергера, чтобы падала или не сделала полоборота — такого вообще никогда не было», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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