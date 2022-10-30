Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова прокомментировала выступление в Сочи, где она заняла третье место

Трусова прокомментировала выступление в Сочи, где она заняла третье место
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Сочи. Там она заняла третье место. Победу одержала Аделия Петросян.

«Это мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать, и дело не в подготовке, просто мне так… волнуюсь. Было ли волнение? Оно у меня всегда.

Конечно, тяжелее, чем было, но я старалась. Восстановила ли лутц? Да, я давно прыгаю лутц.

Я люблю очень свои новые программы. Мне очень нравится катать новые, я никогда не катала два сезона подряд — только совсем когда маленькая была, потому что у меня даже спрашивали: «Оставим?», и я отказывалась, потому что я люблю новое», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Новость по теме
Софья Самоделкина призналась, что расплакалась из-за непопадания в состав сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022