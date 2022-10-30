Трусова прокомментировала выступление в Сочи, где она заняла третье место

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Сочи. Там она заняла третье место. Победу одержала Аделия Петросян.



«Это мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать, и дело не в подготовке, просто мне так… волнуюсь. Было ли волнение? Оно у меня всегда.



Конечно, тяжелее, чем было, но я старалась. Восстановила ли лутц? Да, я давно прыгаю лутц.



Я люблю очень свои новые программы. Мне очень нравится катать новые, я никогда не катала два сезона подряд — только совсем когда маленькая была, потому что у меня даже спрашивали: «Оставим?», и я отказывалась, потому что я люблю новое», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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