Трусова: песня I Believe I Can Fly мне подходит

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Трусова высказалась о новой программе после этапа Гран-при России в Сочи. Там она показала третий результат. Победительницей стала 15-летняя Аделия Петросян.
— Песня I Believe I Can Fly — это отсылка к тому, что ты Русская ракета?
— Да, я считаю, что мне подходит.
— У тебя сейчас такой непростой период: новый тренер, новые программы, восстановление… Каждый из процессов сложен, как ты всё вместе это переживаешь?
— Мне всегда всё давалось не очень легко (смеётся). Поэтому мне уже не привыкать.
— Не было желания поменять этап на более поздний, чтобы побольше подготовиться?
— Нет, я эти этапы и выбирала, хотела выступать именно в Сочи и Самаре. Я меньше люблю выступать в Москве. Для меня интереснее поехать куда-то. Ну и Сочи… погулять?
— А почему Самара, а не Казань или Пермь?
— Ну, во-первых, Казань — это следующий этап, было бы тяжело. А Пермь — последний, а я люблю выступать не на самом последнем. Это было самое оптимальное.
— А где в Сочи можно погулять?
— Я люблю «Скайпарк». Прыгать боюсь, а всякие зиплайны мне очень нравятся.
— В плане контента программ что планируете оставить, над чем нужно работать?
— Нужно над всем работать. По контенту будем понимать перед соревнованиями.
— Шесть прыжков четверных ожидать не стоит?
— Хотите, можете ждать (смеётся).
— Отмечается как-то День тренера?
— Мы сейчас на соревнованиях.
— Не до этого?
— Да.
- 30 октября 2022
-
16:51
-
16:37
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:06
-
16:04
-
15:56
-
15:51
-
14:47
-
14:34
-
14:28
-
14:23
-
14:05
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:12
-
13:00
-
10:15
-
09:53
-
09:44
-
05:38
-
05:12
-
03:35
-
00:15
- 29 октября 2022
-
23:52
-
23:35
-
22:21
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:44
-
19:41
-
19:37