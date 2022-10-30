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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Трусова: песня I Believe I Can Fly мне подходит

Трусова: песня I Believe I Can Fly мне подходит
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Трусова высказалась о новой программе после этапа Гран-при России в Сочи. Там она показала третий результат. Победительницей стала 15-летняя Аделия Петросян.

— Песня I Believe I Can Fly — это отсылка к тому, что ты Русская ракета?
— Да, я считаю, что мне подходит.

У тебя сейчас такой непростой период: новый тренер, новые программы, восстановление… Каждый из процессов сложен, как ты всё вместе это переживаешь?
— Мне всегда всё давалось не очень легко (смеётся). Поэтому мне уже не привыкать.

Не было желания поменять этап на более поздний, чтобы побольше подготовиться?
— Нет, я эти этапы и выбирала, хотела выступать именно в Сочи и Самаре. Я меньше люблю выступать в Москве. Для меня интереснее поехать куда-то. Ну и Сочи… погулять?

— А почему Самара, а не Казань или Пермь?
— Ну, во-первых, Казань — это следующий этап, было бы тяжело. А Пермь — последний, а я люблю выступать не на самом последнем. Это было самое оптимальное.

— А где в Сочи можно погулять?
— Я люблю «Скайпарк». Прыгать боюсь, а всякие зиплайны мне очень нравятся.

— В плане контента программ что планируете оставить, над чем нужно работать?
— Нужно над всем работать. По контенту будем понимать перед соревнованиями.

— Шесть прыжков четверных ожидать не стоит?
— Хотите, можете ждать (смеётся).

— Отмечается как-то День тренера?
— Мы сейчас на соревнованиях.

— Не до этого?
— Да.

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