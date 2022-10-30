Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова высказалась о победе Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России

Татьяна Тарасова высказалась о победе Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат женских соревнований на этапе Гран-при в Сочи. Победительницей стала 15-летняя Аделия Петросян. Второй результат — у Софьи Самоделкиной. Тройку лучших замкнула Александра Трусова.

«Абсолютно заслуженная победа. Аделия — умница. Новая звезда? Не знаю. Но Петросян — умница. Это точно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги

1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.
4. Вероника Яметова – 204,96.
5. София Захарова – 200,71.
6. Виктория Федянина – 180,13.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022