Татьяна Тарасова высказалась о победе Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат женских соревнований на этапе Гран-при в Сочи. Победительницей стала 15-летняя Аделия Петросян. Второй результат — у Софьи Самоделкиной. Тройку лучших замкнула Александра Трусова.



«Абсолютно заслуженная победа. Аделия — умница. Новая звезда? Не знаю. Но Петросян — умница. Это точно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги



1. Аделия Петросян – 239,31 балла.

2. Софья Самоделкина – 218,73.

3. Александра Трусова – 208,55.

4. Вероника Яметова – 204,96.

5. София Захарова – 200,71.

6. Виктория Федянина – 180,13.

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