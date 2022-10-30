Илья Авербух прокомментировал победу Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России

Известный российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты этапа Гран-при в Сочи. Победу в женских соревнованиях одержала 15-летняя Аделия Петросян, Александра Трусова показала лишь третий результат.



«Я поздравляю Аделию. Было понятно, что она сейчас находится в лучшей форме из тех, кто участвовал. Её победа достаточно закономерна.



Всё очень относительно. Аделия Петросян выигрывает, но по международным правилам она не может участвовать во взрослых соревнованиях. Её победа прекрасная, но она вне зачёта. Софье Самоделкиной тоже ещё мало лет. Получается, что Трусова лучшая среди тех, кто может официально выступать.



Комментировать результаты девушек, которые ещё объективно не подходят по возрасту, стоит тогда, когда они уже будут подходить официально по возрасту в международные взрослые соревнования. Здорово, что им разрешают выступать, но всё это очень условно», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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