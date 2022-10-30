Акопова и Рахманин не стали общаться с журналистами после страшного падения партнёрши
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Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин не стали общаться с журналистами после страшного падения фигуристки, которое произошло во время выступления с произвольной программой на втором этапе Гран-при России, проходящем в Сочи на арене «Айсберг» с 29 по 30 октября.
Падение произошло во время попытки выполнения выброса тройного флипа. Карина Акопова поначалу долго не могла встать, но потом пара продолжила программу.
После короткой программы Карина Акопова и Никита Рахманин занимали третье место, имея в своём активе 76,42 балла. Лидерами же проката стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 83,17 балла, вторые – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, на счету которых 76,76 балла.
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