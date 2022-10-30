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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Жулин: Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у неё лишний вес

Жулин: Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у неё лишний вес
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Известный российский продюсер и хореограф Александр Жулин поделился мнением о дальнейших перспективах российской фигуристки Александры Трусовой. На этапе Гран-при России в Сочи она показала третий результат.

«Сложно сказать, вернётся ли Трусова на прежний уровень. Для меня программа пустоватая по хореографии — очень много обычных перебежек. Не хочу никого обидеть, но Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у неё лишний вес. Если несколько килограммов уйдёт, ей станет гораздо легче кататься. Сложный момент — это девочки, они непредсказуемы. Думаю, характер у неё мощный, поэтому она вернётся на прежний уровень. Хотелось бы на это надеяться», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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