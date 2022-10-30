Аделия Петросян рассказала об ощущениях от победного проката в Сочи

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей соревнований на этапе Гран-при в Сочи, прокомментировала собственный прокат.
«Ощущения отличные. Всё было видно на льду, что получилось, что не получилось. Я довольна, что я откатала то, что тренировала в «Хрустальном», и, конечно, рада, что всё прошло более-менее хотя бы.
Три квада планировалось, в заявку внесла два, чтобы, если вдруг что-то пойдёт не так на старте, не было удивления: «Было три… А почему она сделала два?» Я просто сделала сразу два четверных, и потом уже по ходу накатывала три.
Насколько сложная программа? Сложная музыка. Там идёт состояние пустоты, отрешённости, и потом ты начинаешь выбираться из этого всего: у тебя начинается ломка, признаки сумасшествия, и ты вылезаешь из этого. Надо над этим много работать и, естественно, много думать и передавать всё это, поэтому работаем дальше.
На что потрачу призовые? Я пока не планирую. Это не самая главная цель.
Как буду отмечать победу? Выходной, скорее всего, будет. Я встречусь с бабушкой, отдохну, высплюсь. И будем с новыми силами работать. Сколько надо часов, чтобы выспаться? Так как здесь вставали рано, надо не семь часов, а всё-таки побольше. 9–10, может.
Почему не получились два элемента? Первый элемент — я ещё все-таки переживала, что надо именно сейчас сделать, собраться, каскад сделать. А риттбергер, наверное, ещё не совсем напрягала — надо больше делать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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